Ghidorzi a Brescia: “Il popolo è cultura, non va zittito”

Mara Ghidorzi, candidata alla presidenza della regione Lombardia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui esprime la sua vicinanza al tema dell’ambiente. Porsi come portavoce dei comitati ambientalisti presentando politiche semplici e radicali per contrastare il cambiamento climatico, questo è l’obiettivo che si prefigura la candidata di Unione Popolare.

Ghidorzi, inoltre, ha dimostrato aperta vicinanza al Presidio 9 agosto che nei giorni scorsi ha ricevuto l’avviso di sfratto da parte del Comune di Brescia. La Ghidorzi si mostra pronta a lottare per dar voce al popolo anche in regione e con particolare attenzione ai temi ambientali come appunto quello della depurazione del Garda.

“Il popolo è cultura, non va zittito” conclude esortando all’ascolto dei cittadini con un nuovo riferimento al Presidio, sfrattato con la motivazione del poco decoro nell’anno di Bergamo Brescia 2023.