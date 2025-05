In occasione della Giornata mondiale delle api del 20 maggio – quest’anno dedicata al loro ruolo fondamentale nella produzione di cibo – Coldiretti Lombardia accende i riflettori su un patrimonio prezioso: circa il 10% dei quasi 1,6 milioni di alveari italiani si trova nella nostra regione.

Un settore strategico, ma sempre più fragile. Secondo un’analisi Coldiretti basata su dati dell’Osservatorio Miele, nel 2024 la produzione nazionale si è attestata a 21.850 tonnellate, di cui 1.946 in Lombardia (l’8,9%). Le condizioni climatiche estreme – tra sbalzi di temperatura e piogge anomale – hanno compromesso in molti casi la raccolta dei mieli primaverili, rendendo necessarie frequenti alimentazioni di soccorso per salvare le colonie.

Il 2025 non è iniziato meglio. In molte aree del Bresciano, le api si sono presentate alla stagione produttiva in condizioni precarie. “Le prime fioriture hanno aiutato le famiglie a riprendersi – spiega Cinzia Lonati, apicoltrice di Botticino – e nonostante le piogge e gli sbalzi termici, la raccolta dell’acacia risulta comunque migliore rispetto all’anno scorso”.

Ma a preoccupare il settore non è solo il meteo. Nei primi due mesi del 2025, in Italia sono arrivati 5,4 milioni di chili di miele importato, oltre un terzo da Paesi extra UE. Prodotti spesso di bassa qualità e a basso costo, che mettono in ginocchio i produttori italiani, erodendo i prezzi e abbassando la competitività del miele nazionale.

Coldiretti ribadisce l’importanza di scegliere miele 100% italiano, una scelta sostenuta dalla recente direttiva europea che impone etichette più trasparenti. Tuttavia, resta il nodo dell’origine del miele nei prodotti trasformati, su cui non è ancora obbligatorio indicare la provenienza.

Il consumo di miele in Italia si ferma oggi a circa mezzo chilo pro capite, al di sotto della media europea e ben lontano dai livelli tedeschi (1,5 kg a testa). Eppure, il nostro Paese è un’eccellenza in fatto di biodiversità, con oltre 60 varietà di miele .