“Guarda, è così che si fa!” è il nome del nuovo progetto realizzato da A2A e Comune di Brescia. L’iniziativa si propone di coinvolgere le scuole elementari e medie della città in un percorso formativo con l’obiettivo di promuovere i valori della sostenibilità tra le giovani generazioni e le loro famiglie.

Il progetto prevede la realizzazione di spot video da parte degli studenti, per sensibilizzare gli adulti all’adozione di comportamenti sostenibili. La scelta del linguaggio video è dettata dalla familiarità e dalla naturale propensione dei giovani verso questo mezzo di espressione, per una comunicazione innovativa e diretta.

I temi degli spot saranno scelti dalle classi tra: raccolta differenziata, riduzione degli sprechi, economia circolare e compostaggio.

Il progetto si articola in tre fasi: formazione con lezioni di un’ora e mezza sui temi cardine dell’iniziativa, contest con la valutazione da parte di una giuria dei video realizzati dai partecipanti e premiazione. Le classi saranno divise in tre categorie: prime e seconde della scuola primaria; terze, quarte e quinte della primaria; prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Per ogni categoria saranno premiate le tre migliori produzioni con buoni da 900, 600 e 300 euro per l’acquisto di materiale scolastico.

Il progetto è stato presentato ai docenti di Brescia durante un evento al Teatro Grande la scorsa settimana. Per aderire, i docenti interessati possono mandare una mail a A2AscuoleBrescia@ellisse.it. Oltre a questa iniziativa, Aprica offrirà interventi di educazione ambientale su raccolta differenziata, compostaggio domestico, riuso e riciclo per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado.