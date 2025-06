Martedì prossimo un appuntamento importante alla Nuova Libreria Rinascita: in via della Posta, infatti, sarà presentato dalle 18 e 45 l’ultimo libro di Michela Giachetta, “I mostri non esistono” (edito da Fandango). Al centro della riflessione temi all’ordine del giorno, su tutti quello della violenza di genere.

I Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV) attuano percorsi specifici con l’obiettivo da un lato di interrompere la violenza, per tutelare le vittime, dall’altro far sì che gli uomini acquistino consapevolezza e si assumano le loro responsabilità, anche per evitare recidive. La violenza di genere è strutturale e gli uomini che fanno violenza sono comuni: i mostri non esistono. Michela Giachetta, giornalista professionista e ghost writer, ha scritto di cronaca e politica per diverse testate. Oggi vive a Milano e si occupa del settore sociale per Confcooperative Lombardia. Con l’autrice dialogano Valeria Negrini (portavoce del Forum Terzo Settore della Lombardia e presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Lombardia) e Roberta Leviani (Cooperativa Butterfly).