Ecco il nuovo bollettino covid, che come da decisione del nuovo Governo non è più quotidiano bensì settimanale. Per quanto riguarda la Lombardia, sono 27 i ricoveri in terapia intensiva che significa 3 in più rispetto allo scorso venerdì. 1.042 invece i posti letto occupati in area medica, 18 in meno rispetto a sette giorni fa.

Nell’ultima settimana le segnalazioni di decessi attribuibili al covid sono state 127, una media di circa 18 segnalazioni al giorno e quindi un numero ancora alto e stabile.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, in questo caso il nuovo bollettino si concentra sulla singola giornata giovedì, informando in merito all’incremento rispetto a mercoledì. I nuovi casi registrati fra Brescia e provincia sono 855, secondo dato in ordine di grandezza dopo i 2.539 casi di Milano.

Ricoveri covid al Civile

Ricoveri covid ancora in calo al Civile di Brescia. Sono infatti 77 i pazienti attualmente ricovericati con tampone positivo al maggiore nosocomio cittadino. Questo significa che rispetto alla settimana precedente i pazienti in meno sono 10.

Stabili invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva che, come sette giorni fa, sono 4.

In calo infine l’afflusso di pazienti covid al Pronto soccorso (6 accessi nella giornata di giovedì), stabili gli accessi di pazienti non Covid (164 pazienti).