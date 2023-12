Niente settima meraviglia per Rolando Maran. Primo ko per il tecnico da quanto è tornato sulla panchina delle rondinelle. Al Rigamonti vince il Parma 2-0 grazie ad un uno-due devastante nei primi 25′ di gioco. I gol del successo della capolista portavano la firma di Bernabè e di Man. Primo gol agevolato da una uscita errata del Brescia su calcio piazzato ma pregevole il gol all’incrocio dei pali mentre nel secondo errore di Cistana e Papetti nella copertura dello spazio ma bravura estrema di Man nello sfruttare l’occasione. Nell’economia della sconfitta pesano i due gol annullati per fuorigioco al Brescia ed un rigore non fischiato a Moncini per un fallo evidente in area del Parma. Il 2023 si chiudeva con 25 punti conquistati per il Brescia a +5 dalla zona playout e +4 da quella playoff. Ora la pausa. Ritorno in campo a gennaio contro il Parma.