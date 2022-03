Un nuovo cambiamento nella campagna vaccinale anti-covid della Lombardia. In vista dell’uscita dalla fase di emergenza (come ben sappiamo fissata dall’esecutivo per il 31 marzo) la direzione generale al welfare ha indicato quali centri vaccinali verranno chiusi e quali invece rimarranno operativi.

Attualmente per quanto riguarda il bresciano rimarranno in funzione i centri di Vobarno per l’Asst Garda, di Chiari (Italmark) per l’Asst Franciacorta, di Poncarale per l’Asst Spedali Civili, di Darfo ed Edolo (ospedale) per l’Ats Montagna. Per questi centri non è ancora stata definita la data di chiusura.

La decisione invece è arrivata per altri importanti hub del nostro territorio. Ecco il calendario:

Iseo chiusura l’11 marzo

Edolo (ex convitto Bim) chiusura il 13 marzo

Manerbio, Castelleto di Leno, Sarezzo chiusura il 31 marzo

Brescia (via Morelli), Chiari (centro sportivo) chiusura il 15 aprile

Lonato chiusura il 30 aprile

Fra gli obiettivi della Regione con questi passaggi c’è ad esempio “ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario”. Viene però indicato “che le Ats dovranno coinvolgere maggiormente le farmacie territoriali e le Cooperative dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta”.