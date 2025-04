Il sindaco Giovanni Coccoli lo aveva detto: “Non si può e non si deve rimanere indifferenti, sono convinto che dobbiamo reagire”. Ed effettivamente Gussago è pronto a rispondere presente con una manifestazione dal titolo “Gussago dice NO alle mafie e SÌ alla legalità”.

Il tutto in riferimento alla scoperta della presenza sul territorio gussaghese di un traffico internazionale di droga con forti legami con la criminalità organizzata. Una maxi operazione della Polizia di Stato che ha portato a decine di arresti in tutto il Paese.

L’appuntamento è fissato per giovedì 10 aprile alle 18 in piazza Vittorio Veneto.

“A seguito dei fatti di cronaca che hanno coinvolto Gussago come crocevia per il traffico di droga gestito da figure legate alla mafia, l’Amministrazione Comunale sceglie di rispondere con una manifestazione pubblica a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare” è stato l’invito del Comune.

All’indomani dell’operazione, Coccoli era stato categorico: “La nostra Amministrazione è attenta e sensibile al tema della legalità e del rispetto delle regole civili, non permetteremo mai che gli atteggiamenti mafiosi si radichino sul nostro territorio – aveva scritto in una nota – È nostro dovere lavorare insieme per promuovere la legalità, soprattutto tra i giovani, perché le mafie non conoscono confini e sono presenti anche nei nostri territori. Gussago è e sarà sempre contro ogni tipo di atteggiamento mafioso, lo dobbiamo a noi stessi e soprattutto ai nostri giovani”.