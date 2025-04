Giovanni Franzoni sale sul gradino più alto del podio del superG maschile dei Campionati Italiani Assoluti in corso in Val di Fassa, in Trentino. Il ventiquattrenne gardesano delle Fiamme Gialle ha fatto segnare il miglior tempo tra le porte disegnate sulla pista La VolatA: 1’08″07 il riferimento cronometrico che ha permesso al bresciano di cogliere il secondo titolo assoluto della giovane carriera, dopo quello di combinata alpina del marzo 2021.

Mercoledì Franzoni era stato argento alle spalle di Innerhofer nella discesa tricolore: oggi al termine della sfida di Passo San Pellegrino è il brianzolo Nicolò Molteni (Esercito) a salire sul secondo gradino del podio, staccato di 0″98, con Florian Schieder (Carabinieri) terzo a 1″13. Ottavo posto per Dominik Paris (Carabinieri), mentre Christof Innerhofer (Fiamme Gialle) non ha completato la prova.

A undici centesimi dal bronzo, quarto posto per Max Perathoner (Fiamme Gialle), tallonato da Leonardo Rigamonti (Fiamme Gialle) mentre Federico Scussel (Fiamme Azzurre) con il settimo tempo conquista il successo di tappa del Grand Prix Italia Dicoflor, il circuito dedicato agli atleti non inseriti nelle squadre nazionali. Luca Taranzano (Sci Club Monte Lussari) e Gian Maria Illariuzzi (Fiamme Oro) completano il podio senior del GPI Dicoflor, mentre tra gli junior il migliore di giornata è Luca Ruffinoni (Fiamme Gialle), tredicesimo, seguito da Riccardo Pasquarella (Ski Team Fassa) e dall’aspirante Noah Gamper (Asv Tscherms).