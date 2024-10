Il 2024 è stato l’anno in cui Brescia si è potuta fregiare di importanti vittorie sportive non solo alle Olimpiadi di Parigi, risultati che hanno contribuito anche al bottino nazionale del Coni. E martedì mattina il presidente del Comitato olimpico nazionale Giovanni Malagò è stato in città, per la precisione a palazzo Loggia dove ha incontrato la sindaca Laura Castelletti e l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni.

“Durante l’incontro il presidente Malagò ha voluto esprimere il proprio ringraziamento all’Amministrazione comunale – hanno fatto sapere dalla Loggia – per l’impegno nella realizzazione di strutture sportive all’avanguardia, e congratularsi per i risultati eccellenti raggiunti dagli atleti olimpici e paralimpici bresciani nelle recenti competizioni di Parigi 2024”.

Con Malagò, erano presenti anche il presidente regionale Coni Lombardia Marco Riva, oltre a Guido Colombo e Tiziana Gaglione della Delegazione Coni Brescia.