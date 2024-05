Il Presidio 9 agosto non si ferma ma si sposta. Il gazebo che ormai dal 2021 è in Piazza Paolo VI, dopo la festa della 1001 notte che si festeggerà domenica 5 maggio, verrà infatti dismesso.

Ma il presidio continuerà ad essere attivo in diverse zone del nostro territorio, e in particolare sul lago. Non mancheranno anche iniziative in città e nella famosa piazza che li ha visti attivi per molti anni.

“Abbiamo tenuto alta l’attenzione su questo folle progetto di scaricare nel fiume chiese – ha detto Sergio Aurora, coordinamento Presidio 9 agosto – Un risultato significativo è che da Regione Lombardia abbiamo ottenuto che fosse finanziato uno studio, con 130mila euro, sullo stato ecologico del fiume Chiese“.

Importante in questi anni è stato l’appoggio dei turisti; “da più di un anno il Comune di Brescia non ci ha autorizzato all’occupazione del suolo pubblico, con giustificazioni poco attendibili – ha concluso Aurora – Ma una moltitudine di turisti si è fermati al Presidio, ci hanno fatto molte domande, riconoscimenti, e hanno anche contribuito con loro offerte al sostentamento del Presidio“.