Scende ancora il tasso di positività della Lombardia che oggi, con più tamponi processati, si attesta allo 0.4% che significa la metà rispetto alla media nazionale. A fronte di 61.739 test analizzati sono infatti 306 i nuovi contagi da covid portati alla luce.

Di questi sono 41 quelli che attengono al territorio di Brescia e provincia, terzo incremento regionale dopo Milano (+106) e Monza (+48).

Come ier registriamo un aumento minimo nei posti letto occupati in terapia intensiva che passano da 55 a 56. Dopo il meno 8 di ieri in area medica, oggi purtroppo si azzera quella decrescita con un +8. Sono tre i decessi attribuibili al covid segnalati nell’ultima giornata in Lombardia.