Le tariffe non si muovono, ma gli incidenti sì. A Brescia cresce il numero di automobilisti coinvolti in sinistri con colpa, un dato che rischia di tradursi in rincari dell’Rc Auto, nonostante oggi il premio medio resti stabile.

È quanto ha evidenziato l’osservatorio di Facile.it, che ha analizzato l’andamento delle assicurazioni auto a dicembre 2025. In provincia di Brescia, il premio medio Rc Auto si è attestato a 530,72 euro, senza variazioni rispetto all’anno precedente. A preoccupare, però, è il dato sulla sinistrosità.

Nel corso del 2025, l’1,81% degli assicurati bresciani ha denunciato un incidente con colpa, una percentuale superiore sia alla media lombarda dell’1,60% sia a quella nazionale, ferma all’1,54%.

SINISTRI: BRESCIA SOPRA LA MEDIA NAZIONALE

Il dato colloca Brescia tra le province lombarde e italiane con i livelli più alti di sinistri con colpa. Solo Como e Sondrio registrano percentuali superiori, mentre Lodi, Cremona e Mantova mostrano valori più contenuti.

Secondo l’osservatorio, in tutta la Lombardia sono oltre 85mila gli automobilisti che nel 2025 hanno visto peggiorare la propria classe di merito a seguito di un incidente con colpa. Un passaggio che, per molti, significa un aumento del premio assicurativo già dal rinnovo successivo.

RC AUTO: PREMI STABILI, MA L’EQUILIBRIO È FRAGILE

Sul fronte delle tariffe, a dicembre 2025 il premio medio Rc Auto in Lombardia si è attestato a 525,50 euro, mentre la media nazionale ha raggiunto i 629,24 euro. Brescia resta quindi leggermente sopra la media regionale, ma ancora distante dai valori italiani.

La stabilità attuale, però, potrebbe essere solo temporanea. L’aumento degli incidenti con colpa rappresenta un segnale chiaro: se il trend non si invertirà, una parte degli automobilisti bresciani rischia di pagare di più nei prossimi mesi.