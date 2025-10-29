È iniziata in queste ore la demolizione del chiosco fra via Tartaglia e contrada del Carmine a Bresica. La Loggia ha annunciato l’avvio dei lavori per far sparire la baracca, da tempo abbandonata e utilizzata come luogo di bivacco. Una decisione accelerata anche dall’incendio che ha gravemente danneggiato la struttura nella notte fra il 3 e il 4 settembre.

La competenza è in capo a Regione Lombardia che, infatti, nei giorni scorsi aveva stanziato 50mila euro per l’intervento. Per velocizzare le operazioni, il Comune sta però coordinando le operazioni di demolizione sulla base di un accordo proprio con il Pirellone.

L’Amministrazione ha fatto sapere che in questi mesi non ha mai smesso di monitorare la zona, in collaborazione con la Questura e le altre Forze dell’ordine, con attività mirate all’identificazione e all’allontanamento delle persone che vi bivaccano. Continui sono stati anche gli interventi sul verde pubblico per mantenere il più possibile pulita e sgombra la zona.

A breve quindi la baracca non ci sarà più, sperando che si porti con sé anche le problematiche di questi ultimi anni di abbandono.