La Consoli blinda il centro, con innesti giovani e di qualità. Si è chiusa ufficialmente la stagione 2024/2025 dell’Atlantide Pallavolo Brescia con un aperitivo al PalaMolinari di Caionvico, un appuntamento conviviale dedicato a sponsor, partner, istituzioni e stampa. L’evento è stato l’occasione per guardare al futuro con l’annuncio dell’ingaggio di due nuovi centrali: Martin Berger e Andrea Solazzi.

Martin Berger, 22 anni, originario di Brunico, arriva a Brescia dopo un’ottima stagione in A2 con Macerata, dove ha giocato un ruolo chiave nella salvezza del club. Cresciuto nel settore giovanile altoatesino, ha maturato esperienze importanti in Superlega con Itas Trentino, conquistando uno Scudetto e una Champions League. Alto 205 cm, si è distinto nella scorsa stagione come uno dei migliori muratori della categoria, con 62 muri punto e 211 punti complessivi.

“Ho scelto Brescia per l’ambiente competitivo e l’ambizione del club. Prometto massimo impegno”, ha dichiarato Berger. Soddisfatto l’allenatore Roberto Zambonardi: “Martin è un giovane dal fisico imponente e con ottime doti tecniche. Sarà un elemento strategico nel nostro sestetto”.

Accanto a lui arriva anche Andrea Solazzi, 23 anni, mantovano di Castiglione delle Stiviere. Dopo un percorso tra Serie D, C e quattro stagioni in B con Sommacampagna, approda per la prima volta in Serie A. Studente universitario a Verona, Solazzi si è detto consapevole della sfida: “Il salto di categoria sarà impegnativo, ma voglio sfruttare al meglio questa occasione”.

Il tecnico bresciano crede nel suo potenziale: “Andrea ha voglia di crescere e qui troverà l’ambiente adatto per farlo”.

A chiudere la serata, le parole del main sponsor Stefano Consoli, che conferma il sostegno al progetto: “Siamo soddisfatti dei traguardi raggiunti. Le tre finali disputate sono un segnale importante. Sosterremo ancora questa squadra per provare a portare Brescia ancora più in alto”.

MARTIN BERGER

Ruolo: Centrale

Altezza: 205 cm

Nascita: Brunico (BZ) 03/04/2003

CARRIERA

2024/2025 A2 Banca Macerata Fisiomed

2023/2024 A1 Itas Trentino

2022/2023 A1 Itas Trentino

2021/2022 C Sport Team Südtirol

2019/2021 D Sport Team Südtirol

2018/2019 1ª Div. SSV Bruneck

ANDREA SOLAZZI

Ruolo: Centrale

Altezza: 200 cm

Nascita: Castiglione delle Stiviere (MN) 22/09/2001

CARRIERA

2021/2025 B ArredoPark Dual Caselle (VR)

2018/2021 C Asola Remedello (MN)

2016/2018 D Castiglione Volley