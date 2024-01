La Pallacanestro Brescia cade a Brindisi, ma resta seconda

La Germani stecca e manca l’acuto finale nel girone d’andata, perdendo contro il fanalino di coda Brindisi. Una sconfitta che se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno non compromette il secondo posto in classifica, se invece vogliamo guardare quello mezzo vuoto lascia l’amaro perché perdono anche Venezia e Bologna.

Vince l’Happy Casa 88 a 79 in una gara in cui Brescia prova subito come suo solito a pigiare sull’acceleratore e ci riesce pure, toccando il +9 nel primo quarto. Dall’altro lato c’è però uno Sneed incontenibile (28 punti alla sirena) che con un parzialone di 8 a 0 rimette i padroni di casa in partita e così sarà fino al termine.

La Germani lotta e così fa anche Brindisi. Punto a punto e vantaggi minimi o quasi. Alla pausa lunga il buzzer beater di Morris vale il +1 Happy Casa 41 a 40.

La ripresa è inaugurata la Della Valle con una tripla, ma è un fuoco di paglia. Bilan prova a trascinare i suoi, ma i 20 punti a refeto non bastano. Si accende anche il nuovo arrivo Bartley, nel primo tempo incosistente se non dannoso, e i due punti restano in Puglia.

Detto ciò, la classifica è cristallizzata alla luce dei risultati negativi delle dirette competitor. Questo significa che Brescia disputerà le Final 8 di Coppa Italia da seconda, in un accoppiamento insidioso contro Napoli. In attesa di febbraio c’è però da rialzare la testa in campionato, partendo già dal prossimo weekend con Treviso in casa.

Happy Casa Brindisi-Germani Brescia 88-79

(19-21, 41-40, 67-63)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 11, Malaventura, Laquintana, Sneed 28, Laszewski 13, Riisma 3, Seck, Lombardi, Bartley 17, Johnson 9, Bayehe 6, Senglin 2. Sakota.

GERMANI BRESCIA: Christon 16, Gabriel 10, Bilan 20, Burnell 5, Massinburg 8, Tanfoglio, Della Valle 11, Petrucelli 5, Cobbins 2, Cournooh 2, Akele, Porto. All. Magro