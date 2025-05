Anche quest’anno la Germani non manca di dare soddisfazioni con i premi individuali e, anzi, si aggidica quelli di peso: Mvp e Best Ita of the year. Chi ha seguito la Pallacanestro Brescia non farà certo fatica a capire chi sono i prescelti. Il primo non può essere che il gigante Miro Bilan, il secondo capitan Amedeo Della Valle.

Alla soglia dei 36 anni, il centro croato ha dimostrato che l’età è soltanto un numero, regalando al campionato italiano una stagione monumentale, per costanza, leadership e qualità tecniche. Un Dino Meneghin Trophy più che meritato: 15.2 punti, 10.2 rimbalzi (miglior rimbalzista della Lega), 3.8 assist e 23.7 di valutazione media in 29.1 minuti per gara. Statistiche che raccontano l’impatto totale di un giocatore che ha saputo imporsi come punto di riferimento offensivo e difensivo, giocando con efficienza e lucidità in ogni momento della stagione. Nessuno come lui per continuità e incisività.

Il titolo di Mvp, Della Valle lo aveva già vinto. Quest’anno fa il bis come miglior italiano del campionato. Non si tratta solo di numeri, anche se quelli parlano chiaro. Non è solo una questione di talento, comunque cristallino. Il nuovo premio è il riconoscimento alla dedizione e alla leadership silenziosa, ma granitica, che il nativo di Alba è riuscito a portare all’ombra del Cidneo diventando un simbolo di questa Germani.

Va da sé che questi due gioielli facciano parte del Dream Team dell’anno in compagnia di Justin Robinson, Anthony Lamb e Tornik’e Shengelia.

Brescia non sfigura nemmeno nelle altre categorie, con nomi anche in questo caso di facile pronostico. Jason Burnell si piazza terzo nella classifica per il miglior sesto uomo dell’anno, mentre la prima stagione di Peppe Poeta alla guida di una panchina gli vale il secondo posto fra i coach.

I premi

MVP ‘DINO MENEGHIN TROPHY’ – UNIPOL:

Miro Bilan (Germani Brescia) Tornik’e Shengelia (Virtus Segafredo Bologna) Justin Robinson (Trapani Shark)

BEST ITA OF THE YEAR – FASTWEB:

Amedeo Della Valle (Germani Brescia) Leonardo Totè (Napoli Basket) Saliou Niang (Dolomiti Energia Trentino)

BEST UNDER 22 OF THE YEAR – IBSA:

*Nato dal 1° gennaio 2003 in avanti

Quinn Ellis (Dolomiti Energia Trentino) Mouhamed Faye (UNAHOTELS Reggio Emilia) Saliou Niang (Dolomiti Energia Trentino)

BEST DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR – PALL-EX:

Alessandro Pajola (Virtus Segafredo Bologna) John Petrucelli (Trapani Shark) Mouhamed Faye (UNAHOTELS Reggio Emilia)

SIXTH MAN OF THE YEAR – DOLE:

*Con almeno il 50% delle partite iniziate dalla panchina

JD Notae (Trapani Shark) Jordan Ford (Dolomiti Energia Trentino) Jason Burnell (Germani Brescia)

MOST IMPROVED PLAYER OF THE YEAR – POKERSTARSNEWS:

*Il candidato doveva essere almeno alla sua seconda stagione consecutiva in Serie A

Saliou Niang (Dolomiti Energia Trentino) Quinn Ellis (Dolomiti Energia Trentino) Matteo Librizzi (Openjobmetis Varese)

DREAM TEAM OF THE YEAR – UMANA:

*Premio selezionato da Lega Basket

Justin Robinson (Trapani Shark) – Amedeo Della Valle (Germani Brescia) – Anthony Lamb (Dolomiti Energia Trentino) – Tornik’e Shengelia (Virtus Segafredo Bologna) – Miro Bilan (Germani Brescia)

‘SANDRO GAMBA TROPHY’ – COACH OF THE YEAR:

Paolo Galbiati (Dolomiti Energia Trentino) Giuseppe Poeta (Germani Brescia) Jasmin Repesa (Trapani Shark)

PLAY OF THE YEAR – DOCTOR GLASS:

*Votato esclusivamente da fan e appassionati sui social

La schiacciata di Kaodirichi Akobundu-Ehiogu (Openjobmetis Varese) sul campo della Givova Scafati. La stoppata di Pauly Paulicap (NutriBullet Treviso Basket) sul campo della Pallacanestro Trieste La schiacciata di Kyle Weems (Bertram Derthona Tortona) contro la Dolomiti Energia Trentino.

LBA REFEREE OF THE YEAR:

*Votato dai rappresentanti dei club (giocatori, allenatori e dirigenti)

Silvia Marziali Manuel Attard Tolga Sahin

LBA EXECUTIVE OF THE YEAR:

*Votato dai rappresentanti dei club (dirigenti e capo allenatori)

Andrea Nardelli (Direttore Generale Dolomiti Energia Trentino) Claudio Coldebella (General Manager UNAHOTELS Reggio Emilia) Valerio Antonini (Presidente Trapani Shark) – Paul Matiasic (Presidente Pallacanestro Trieste)

LBA SPORT MANAGER OF THE YEAR:

*Votato dai rappresentanti dei club (dirigenti e capo allenatori)