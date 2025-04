La promozione di Brescia sbarca a Dubai. Il vicepresidente di Visit Brescia Andrea Maggioni, l’Ad Graziano Pennacchio e alcune figure di staff di Visit, Consorzio Garda Lombardia e Consorzio Ponte di Legno – Tonale sono a Dubai per partecipare alla fiera ATM, che si svolge al World Trade Centre e che offre una vetrina esclusiva sulle dinamiche del turismo mondiale.

Le presenze di turisti mediorientali conquistati dall’Italia crescono del 21,97% e passano da oltre 157mila a quasi 200mila, con importanti ricadute economiche in diversi settori produttivi stante il potere di spesa al di sopra della media. In Provincia di Brescia la crescita nel triennio 2021/2023 è di quasi il 350% con 27.347 presenze.

Per Maggioni “a spendere maggiormente sono i visitatori provenienti da Emirati Arabi, Arabia, Iran e Kuwait, ma cresce di oltre il 90% la spesa dei turisti provenienti dal Qatar. I turisti del ‘mid east’ viaggiano di solito in gruppo e ricercano soprattutto località del Centro-Nord tra cui la nostra Provincia”.

A certificare il trend l’Ufficio studi Enit su dati Bankitalia: Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna sono anche le regioni in testa per numero di presenze.

“Si tratta di un mercato in fermento che seguiamo già da diversi anni attraverso la storica presenza all’Arabian Travel Market – ha aggiunto Pennacchio – organizzando door to door in loco e fam.trip e whorkshop sui Laghi bresciani, in Città e nelle nostre montagne”.

Tema centrale dell’edizione ATM di quest’anno è l’intelligenza artificiale, con una line-up di esperti internazionali pronti a condividere scenari, strategie e soluzioni concrete per un futuro sempre più tecnologico. Un confronto quanto mai attuale visto che, secondo ricerche di mercato, circa due terzi degli investimenti tech nel settore travel e mobility dal 2020 sono legati alla intelligenza artificiale.

“Visit Brescia, già nella conferenza stampa dello scorso febbraio, aveva annunciato l’inizio di una attività di raccolta dati, recensioni e tracce digitali, utili a profilare il cliente e a comprendere cosa cerca ed apprezza” ha ricordato Maggioni.

“Tutti dati che saranno fondamentali per l’ambizioso progetto di business intelligence che Visit Brescia ha intenzione di mettere in campo nel prossimo periodo” ha concluso Pennacchio.

La partecipazione ad ATM è stata anche l’occasione per incontrare i vertici nazionali di ENIT, Regione Lombardia e altre DMO presenti. Nella mattina di lunedì 28 ottobre la delegazione ha avuto inoltre l’occasione di partecipare a un workshop dedicato in cui ha incontrato più di venti buyer internazionali.