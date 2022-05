La stagione dei record della Germani finsce a Sassari

Il grande sogno si conclude al PalaSerradimigni. Una Pallacanestro Brescia mai doma, nonostante defezioni eccellenti come quella dell’ìMvp Della Valle, lotta letteralmente fino all’ultimo secondo ma non riesce a far sua gara 4 e cede quindi il pass a Sassari.

98 a 95 è il punteggio finale della sfida decisiva. Fin dall’inizio la Dinamo parte forte cercando di piazzare l’allungo già nel primo quarto chiuso 30 a 23. Un distacco di 7 punti che sarà il medesimo anche all’intervallo lungo e alla pausa fra terzo e quarto periodo. Nel mezzo i bresciani riescono a riavvicinarsi, ma sul più bello non hanno mai la forza di portare la termine la rimonta. Menzione speciale e merito per l’aggancio è da tributare a Mitrou-Long che nonostante la febbre scende sul parquet e trascina i suoi grazie a 38 segnature.

L’operazione sorpasso riesce a un minuto e 40 dalla sirena con una gioco a due fra Petrucelli e Cobbins che vale il 93-92 Germani. Il Banco però torna sopra e gli ultimi secondi sono interminali. Un finale rocambolesco vede Sassari sbagliare due liberi (96 a 95) ma capace di conquistare il rimbalzo decisivo. Mancano una decina di secondi dal termine e ce ne vogliono ben cinque alla Germani per riuscire a fare fallo. Questa volta in lunetta ci va Logan che è infallibile: 98 a 95.

I secondi dalla sirena a questo punto sono solo 4, serve una bomba e quindi l’unica possibilità è di dare palla a Mitrou-Long. La prima parte del piano riesce, Naz si libera e riceve ma la sua preghiera si infrange sul ferro. Lì dove finisce la stagione da record della Pallacanestro Brescia.

Il tabellino

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – GERMANI BRESCIA 98-95 (30-23, 60-53,78-71)

Banco di Sardegna Sassari: Pitirra ne, Bilan 18 (7/9), Logan 11 (2/3, 1/4), Robinson 9 (3/6, 0/4), Kruslin 11 (1/2, 3/8), Gandini ne, Devecchi 1, Treier 6 (2/3 da tre), Burnell 21 (6/7, 2/4), Bendzius 11 (2/3, 2/5), Gentile 6 (0/2, 1/2), Diop 4 (1/2). All: Bucchi

Germani Brescia: Brown 6 (1/8), Moore 6 (2/3, 0/1), Mitrou-Long 38 (6/13, 7/14), Mobio ne, Petrucelli 14 (1/4, 2/4), Eboua, Parrillo, Cobbins 17 (6/10), Burns 5 (1/1, 1/1), Laquintana 3 (0/1, 1/2), Moss 6 (2/3, 0/1). All: Magro

Arbitri: Paternicò, Baldini e Bartoli

Note: Tiri da due: Sassari 22/34 (65%), Brescia 19/44 (43%); Tiri da tre: Sassari 11/30 (37%), Brescia 11/22 (50%); Tiri liberi: Sassari 21/29 (72%), Brescia 24/31 (77%); Rimbalzi: Sassari 35 (RD 24, RO 11), Brescia 36 (RD 22, RO 14)

Gli highlights