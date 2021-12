L’AN Brescia si rituffa in campionato, dove sabato alle 15 arriva la Lazio a Mompiano: squadra attualmente fanalino di coda della classifica. Dai Campioni d’Italia ci si aspetta una vittoria per mantenere la striscia positiva nel campionato nostrano, dopo la grande prova di martedì in Champions (a Belgrado).

La squadra laziale arriva appunto alla Mompiano da ultima in classifica e con poche armi a favore per provare a impensierire i Leoni bresciani. Inoltre, per la sfida coach Bovo avrà tutti a disposizione, compreso il nuovo Bicari che pian piano si sta inserendo sempre più nei meccanismi bresciani.

“Sicuramente sarà una partita che affronteremo con la testa – ha commentato Luogo, calottina bresciana -. Possiamo ancora migliorare tanto e questo match è molto utile per noi, soprattutto in vista della partita di martedì contro l’Olympiacos. Il coach ci chiede di entrare concentrati in ogni gara e anche domani contro la Lazio sarà sicuramente così. Sono partite utili anche per Bicari che può così velocizzare il suo adattamento nella nostra squadra”.