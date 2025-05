12 a 10. Finisce così la prima gara della finale Scudetto. L’An Brescia segna il primo punto battendo Recco in una piscina di Mompiano sold-out, sfrtuttando e soprattutto mantenendo il fattore campo.

Una prestazione maiuscola da parte della formazione di Bovo: pressing asfissiante e ottima fase d’attacco. In evidenza Balzarini, autore di una quaterna e gran protagonista del match. Leoni che con merito guadagnano il successo rimanendo avanti per tutti i quattro tempi, fatto salvo l’1 a 1 al termine della prima frazione.

I recchellini, infatti, sotto 6-3 all’inversione di campo e poi 7-4, 8-5 e 9-6 nel terzo tempo, rientrano fino al 9-8 di Younger in avvio di quarto periodo. In seguito l’allungo determinante dell’AN Brescia con due reti di Balzarini e una di Gianazza per il 12-8, massimo vantaggio, a tre minuti dal termine. Le reti di Younger (poker) ed Echenique fissano sul 12-10 il risultato finale.

Questo significa che venerdì 16 maggio, alle 21.15 nella piscina di Sori, le calottine bresciane potrebbero già cucirsi lo Scudetto. Ma non dimentichiamo che ci sarà di fronte, anche se in mezzo (il 10 maggio) i recchelini avranno l’andata della finale di Euro Cup a Kragujevac.

El clasico

Brescia e Recco si incontrano per la quattordicesima volta nell’atto conclusivo della Serie A1 maschile. Il bilancio complessivo è decidamente dalla parte dei liguri con undici successi contro due dei bresciani. Due squadre che si sono affrontate per undici volte consecutive nella finale scudetto, dalla stagione 2011/2012 alla 2022/2023. Un vero e proprio “clasico” della pallanuoto nostrana.

La prima sfida scudetto fu nel 2003 e vinsero i lombardi 14-13 in gara 5 a Genova con un golden gol di Roberto Calcaterra al terzo tempo supplementare, dopo che il fattore campo fu ribaltato in tutte e cinque le gare. Poi fu solo Pro Recco per nove edizioni consecutive, fino al 3-1 che Brescia inflisse ai liguri nel 2021 conquistando il secondo scudetto. Le ultime due serie invece andarono a favore della Pro Recco rispettivamente per 2-1 e 2-0.

Le ultime finali

2011-12 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-0

2012-13 (playoff) Brescia-Pro Recco 0-2

2013-14 (playoff) Pro Recco-Brescia 2-1

2014-15 (playoff) Pro Recco-Brescia 3-0

2015-16 (final six) Pro Recco-Brescia 6-4

2016-17 (final six) Pro Recco-Brescia 13-6

2017-18 (final six) Pro Recco-Brescia 8-5

2018-19 (final six) Brescia-Pro Recco 10-11

2020-21 (playoff) AN Brescia-Pro Recco 3-1

2021-22 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-1

2022-23 (playoff) Pro Recco-AN Brescia 2-0

2023-24 (playoff) Pro Recco-Savona 2-0

Albo d’oro

Dal 1911/12 al 1914 Genova; non disputato fino al 1918; 1918/19 Genova, 1919/20 RN Milano, 1920/21 e 1921/22 Andrea Doria, 1922/23 Sportiva Sturla, dal 1924/25 al 1928 Andrea Doria, 1928/29 Triestina, 1929/30 e 1930/31 Andrea Doria, 1931/32 RN Milano, 1932/33 e 1933/34 RN Florentia, 1934/35 RN Camogli, dal 1935/36 al 1938 RN Florentia, 1938/39 RN Napoli, 1939/40 RN Florentia, 1940/41 e 1941/42 Guf RN Napoli, 1945/46 RN Camogli, 1946/47 Can. Olona, 1947/48 RN Florentia, 1948/49 e 1949/50 RN Napoli, 1950/51 Can. Napoli, 1951/52 e 1952/53 RN Camogli, 1953/54 Roma, 1954/55 RN Camogli, 1955/56 Lazio, 1956/57 RN Camogli, 1957/58 Can. Napoli, 1958/59 al 1962 Pro Recco, 1962/63 Canottieri Napoli, 1963/64 al 1972 Pro Recco, 1972/73 Can. Napoli, 1973/74 Pro Recco, 1974/75 Can. Napoli, 1975/76 RN Florentia, 1976/77 Can. Napoli, 1977/78 Pro Recco, 1978/79 Can. Napoli, 1979/80 RN Florentia, 1980/81 RN Bogliasco, dal 1981/82 al 1984 Pro Recco, 1984/85 e 1985/86 Posillipo, 1986/87 Pescara, 1987/88 e 1988/89 Posillipo, 1989/90 Canottieri Napoli, 1990/91 RN Savona, 1991/92 RN Savona, dal 1992/93 al 1996 Posillipo, 1996/97 e 1997/98 Pescara, 1998/99 Roma, 1999/2000 e 2000/01 Posillipo, 2001/02 Pro Recco, 2002/03 Brescia, 2003/04 Posillipo, 2004/05 RN Savona, dal 2006 al 2019 Pro Recco; 2019/2020 non assegnato, 2020/21 AN Brescia, 2021/22 Pro Recco, 2022/2023 Pro Recco, 2023/2024 Pro Recco.