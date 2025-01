Il big match fra seconda e terza in classifica è di Brescia. L’An riesce a far valere il fattore casa battendo gli ostici avversari di Savona 8 a 7, un risultato che permette ai leoni di incrementare a 6 i punti di vantaggio in graduatoria in attesa dell’altra pratita di cartello che li vedrà impegnati sabato in Liguria contro Recco.

La squadra di coach Sandro Bovo guida praticamente per tutto il match, riuscendo però a chiudere la pratica solo nell’ultimo quarto grazie agli strepitosi interventi di Baggi Necchi e alle ultime reti di Balzarini, che hanno ipotecato i tre punti.

“Non potevo chiedere di meglio ai ragazzi – ha commentato il tecnico bresciano al termine – Siamo contenti della nostra prova, abbiamo giocato davvero bene e con aggressività e tenacia. Dal punto di vista difensivo abbiamo tenuto bene, con una grande serata anche per Baggi Necchi, in grandissima crescita”.

“Questa partita l’abbiamo vinta veramente con il cuore – gli fa eco Alessandro Balzarini – Difensivamente sicuramente non è stata la partita perfetta, personalmente penso che abbiamo lasciato troppa libertà a Figlioli, che difatti ci ha puniti svariate volte. Ora pensiamo a Recco, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, per chiudere bene il girone d’andata”.

Il tabellino

AN Brescia: Baggi Necchi, Casanova, Guerrato, Faraglia 1, Balzarini 3, Gianazza 1, Dolce, Giri 1, Alesiani 1, Ferrero 1, Irving, Gitto, Borsarini.

Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Figlioli 5, Occhione, Rizzo, Merkulov, Bruni, Erdelyi 1, Guidi, Vavic, Gullotta 1, Da Rold, Cora.