“Intanto la prossima settimana non ci sarà nessun cantiere sull’asse stradale di via Veneto che impedisca la circolazione del traffico, quindi non è un tema della prossima settimana”

Il Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono risponde così alla richiesta del centro destra in Loggia di bloccare e posticipare l’avvio dei lavori in via Veneto a causa del prevedibile aumento della circolazione stradale nel quartiere dopo il danneggiamento del ponte di via Volturno.

“Dopo il 5 settembre (data in cui è prevista la riapertura della tangenziale ovest e parzialmente anche del ponte di via Volturno) – aggiunge Del Bono a Èlive- potremo fare delle valutazioni più ponderate. Se vedremo che il traffico non comporterà nessun cambiamento significativo sui quartieri interessati ai lavori in via Veneto, non ci sarà ragione di rallentamenti dei lavori. Diversamente faremo le nostre considerazioni. Ad oggi è un po’ prematuro, vediamo la riapertura del 5 settembre e poi decideremo”.