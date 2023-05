Da venerdì a domenica a Brescia torna la carovana dei food truck per la rassegna Cucine a motore. Tre giorni per prendersi una pausa dalla rincorsa alla prova costume assaggiando cibo nuovi, particolari, provenienti da tutta Italia e dal mondo.

Il luogo scelto è confermato: piazza Tebaldo Brusato. Qui svariate cucine a motore serviranno uno street food definito dagli organizzatori gourmet, ma ci sarà anche spazio per l’intrattenimento con musica dal vivo, degustazioni di birra e attività per i più piccoli.

Tema scelto per quest’anno in cui Brescia e Bergamo sono state nominate Capitale Italiana della Cultura, è il cibo inteso proprio nella sua valenza culturale, capace di tramandare usi e tradizioni, racconti e storie e, dunque, inteso come un ponte verso la propria terra.

Sarà quindi l’occasione per provare i sapori del Venezuela o del Messico, ma anche per fare un giro d’Italia fra Marche, Abruzzo, Puglia e non soltanto. Ma c’è anche la possibilità di gustarsi un buon hamburger. Sabato e domenica griglie accese dalle 11 alle 24, mentre oggi si parte alle 18.