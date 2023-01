È Davide Caparini, un lungo corso nella Lega da deputato prima e in questi ultimi 5 anni assessore al bilancio della Giunta Fontana, il capolista del carroccio alle regionali del 12 e 13 febbraio prossimi.

Ieri sera, al Laboratorio Lanzani di via Milano, il via alla campagna elettorale di Caparini. Occasione per ricordare e sottolineare quanto è stato fatto in questi anni e tracciare i temi dell’impegno futuro.

“Sanità e trasporti -conferma Caparini- sappiamo i problemi e sappiamo come risolverli”.

L’INTERVISTA