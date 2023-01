L’avevamo anticipato lo scorso 2 gennaio, oggi è arrivata la presentazione ufficiale: Massimo Vizzardi, sindaco di Chiari, entra in Azione-Terzo Polo e guiderà la pattuglia dei bresciani candidati al Pirellone.

“L’obiettivo -dice Vizzardi- è la vittoria con Letizia Moratti e dare ai territori a lui cari, dell’ovest bresciano e della Franciacorta- un interlocutore in Lombardia. Quell’interlocutore anche ancora oggi non c’è ed è vitale per gli amministratori della zona e per i cittadini”.

L’appuntamento è stato nella sede cittadina del partito, in piazzetta Bruno Boni con il segretario provinciale, Fabrizio Benzoni.

L’INTERVISTA

Primo appuntamento anche per anticipare quelli che saranno i temi di Azione – Terzo Polo in Regione: la gara internazionale per Trenord, al fine di identificare un player europeo in grado di garantire un servizio di trasporto regionale degno della Lombardia e la verifica di alcune proposte relative a scuole, asili nido complete di copertura economica.

Azione -ha sottolineato Benzoni – prosegue nel suo obiettivo di “scegliere le persone e non la provenienza partitica”. L’attenzione -conferma il segretario provinciale- è verso i giovani e coloro che hanno esperienze amministrative: sindaci, consiglieri comunali, provinciali.

Poche ore e anche la lista di Azione-Terzo Polo per le Regionali del 12 e 13 febbraio sarà completata.