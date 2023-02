Lombardia 2023, Renzi al Pd: “Chi è causa del suo mal…”

Son ogli ultimi giorni prima del voto regionale e, com’è ovvio che sia, la campagna elettorale si scalda. Altrettanto ovvia è la presenza dei leader politici nelle principali piazze, con Brescia che non fa eccezione. Sabato nella nostra città è tornato il presidente di Italia Viva Matteo Renzi che non ha mancato di lanciare pungenti frecciatine al Partito Democratico.

“Il Pd ha fatto di tutto per fare un autogol e temo che ci sia riuscito – ha detto al microfono di Èlive – Ho l’impressione che non sia il primo di questo periodo, spero che sia l’ultimo”.

In Lombardia Italia Viva (con il Terzo polo) ha deciso di sostenere la candidatura di Letizia Moratti. Secondo l’ex premier Renzi, il Pd avrebbe dovuto cogliere l’occasione di unirsi per provare a strappare la Regione al centrodestra: “Credo che il Pd abbia sbagliato tutto anche qua, comunque in bocca al lupo a Majorino. Credo che se si fosse davvero voluto tentare di vincere, Pierfra (Majorino ndr.) avrebbe dovuto fare l’accordo con la Moratti. Contenti loro, chi è causa del suo mal pianga sé stesso”.