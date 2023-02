La campagna elettorale in vista delle regionali di domenica e lunedì del centrosinistra bresciano si è chiusa al teatro Der Mast di Brescia, ospite della serata il primo cittadino di Milano Beppe Sala.

“Una campagne elettorale non facile, perché per noi non è un momento facile – ha detto Sala – C’è però da sperare che emerga il valore delle persone, dei candidati. C’è un po’ il rischio della sindrome di Stoccolma: ti lamenti di come va la Regione e poi non si cambia”.