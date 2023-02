Urne aperte in Lombardia oggi dalle 7.00 alle 23.00 e domani dalle 7.00 alle 15.00. Poi il via allo spoglio per eleggere il nuovo Consiglio Regionale e il nuovo Presidente della Regione.

Sempre utile pero, prima di andare alle urne ricordare come si vota per la Regione, visto che , a differenza dalle elezioni politiche, si può esprimere la preferenza fino a 2 candidati e votare il candidato di una lista e il Presidente di un’altra formazione, il cosiddetto voto disgiunto.

Sulla scheda troveremo, infatti, a sinistra le liste con simbolo e due righe per le preferenze, sulla destra i nomi dei candidati alla presidenza collegati alle liste. Vi sono diversi modi per votare e c’è anche la possibilità di voto disgiunto.

Come si vota

Si può barrare il solo nome del candidato presidente e in questo caso il voto non si estende alla lista collegata.

Si può barrare il nome del candidato presidente e una lista a lui collegata.

C’è poi la possibilità di voto disgiunto che significa barrare il nome di un candidato e una lista non collegata.

Si può infine barrare il solo simbolo di una lista e in questo caso il voto si estenderà anche al candidato presidente collegato.

Tornando alle preferenze, se ne possono esprimere due nelle apposite righe a fianco del simbolo della lista. Qualora si vogliano esprimere entrambe le preferenze, devono essere di candidati di sesso diverso. Nel caso di due nomi maschili o due nomi femminili, la seconda preferenza sarà annullata.