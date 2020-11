Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza in cui vengono prorogate le misure si contenimento del contagio per Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabri, Puglia e Sicilia. In giornata dovrebbe passare nella fascia di rischio più alta anche l’Abruzzo.

Questa nuova ordinanza è valida fino al prossimo 3 dicembre, ma resta la possibilità per la nostra regione di una nuova classificazione dal 27 novembre. Come comunicato nella serata di ieri dal governatore Attilio Fontana infatti, tecnicamente la Lombardia sarebbe già arancione. In virtù del Dpcm in corso di validità, quindi, ci sarebbe la possibilità di passare a fasce meno severe se la situazione restasse stabile o proseguisse nel miglioramento.