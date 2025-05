In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che si celebra il 17 maggio, il Borgo del Maglio di Ome ospita oggi, domenica 11 maggio 2025, una grande festa all’insegna dei diritti e dell’inclusione.

L’evento, sempre più partecipato, vede quest’anno l’adesione di ben 14 Comuni, creando una rete di amministrazioni franciacortine e non solo, unite nel dire no a ogni forma di discriminazione.

Tra gli ospiti, tornerà il prof. Massimo Prearo dell’Università di Verona, tra i massimi esperti in Italia in materia di diritti LGBT+. Cuore simbolico della giornata sarà l’inaugurazione di due nuove panchine arcobaleno, emblema di libertà e accoglienza, a cui farà seguito la grande festa serale con dj set, food & drink per ribadire che love is love, senza condizioni o confini.

LA NOVITÀ, CECKPOINT

Novità di rilievo per l’edizione 2025 è la presenza di Brescia Checkpoint, centro per la salute sessuale, e del camper informativo di ASST Spedali Civili di Brescia, impegnati in una importante campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Accanto alle associazioni storiche come Arcigay Pianeta Viola e Brescia Pride, quest’anno si unisce anche Mask.You, gruppo di autocoscienza maschile nato a Brescia per esplorare nuove modalità di relazione e riscrivere, insieme, le regole della mascolinità.

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà in forma ridotta presso la Casa Gialla.

A Ome rinasce la panchina arcobaleno

Il Borgo del Maglio ha già dimostrato di saper reagire agli atti di intolleranza. Lo scorso 30 settembre, la panchina arcobaleno inaugurata nel 2022 era stata vandalizzata. All’epoca, il sindaco Vanoglio aveva condannato duramente l’atto:

“Un gesto ignobile e meschino, frutto di codardia e intolleranza. I colori dell’arcobaleno sono stati coperti, ma la volontà della nostra comunità di lavorare per l’inclusione non è stata scalfita. Quella panchina tornerà a brillare e ne installeremo una seconda. Se colpiranno ancora, ne metteremo quattro, dieci, cento.”

E così sarà: a Ome verranno inaugurate due panchine arcobaleno, simbolo della lotta contro l’odio e della determinazione di un’intera comunità.

Il sindaco ha ribadito: “A Ome non c’è spazio per l’odio. Continueremo a sensibilizzare e a proporre iniziative che educano al rispetto e alla valorizzazione delle diversità. Sulla panchina c’è scritto: ‘Chiunque tu sia, chiunque tu ami, c’è posto per te. Love is love.’ Questo continuerà ad essere il messaggio di Ome, un paese che accoglie, include e ama.”

IL PROGRAMMA DELL’11 MAGGIO 2025

Dalle 16,30 alle 19,30

TEST HIV E SIFILIDI rapidi anonimi e gratuiti a cura di Brescia CheckPoint, centro per la salute sessuale di tutt*

vaccinazioni gratuite e counseling stili di vita a cura di ASST Spedali Civili di Brescia

BANCHETTI INFORMATIVI a cura di Brescia Pride, Arcigay Orlando Brescia, Pianeta Vila, Mask.You

ore 16,30: TUTTA COLPA DEL GENDER?

Dialogo con Massimo Prearo, ricercatore in Scienza Politica, Università degli Studi di Verona

Ore 18: INAUGURAZIONE PANCHINE ARCOBALENO con interventi delle autorità e delle associazioni. La panchina che lo scorso autunno è stata vandalizzata tornerà a splendere e… raddiopperà!

ore 18,30: RAINBOW PARTY con dj set, food & drink in collaborazione con Casa Gialla, Blam Festival e Diluvio Festival

14 COMUNI E LA RETE “READY”

Comune di Ome, con il patrocinio dei comuni di Adro, Bovezzo, Cazzago San Martino, Cellatica, Collebeato, Cologne, Corte Franca, Gussago, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Pisogne, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano.

in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, con il sostegno di rete READY (Rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni Anti Discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere)