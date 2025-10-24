Soddisfazione da Fratelli d’Italia Brescia per la nomina di Debora Massari a nuova assessora al Turismo di Regione Lombardia.
“Si tratta di una scelta che risponde perfettamente alle esigenze di una regione che guarda avanti, chiamata a cogliere le grandi occasioni – dall’accoglienza al marketing territoriale, fino alle Olimpiadi Invernali 2026 – con professionalità e slancio” afferma il coordinatore provinciale Diego Zarneri.
“Massari porta capacità di visione, esperienza concreta nella valorizzazione del brand e un forte legame con il territorio – aggiunge Zarneri – La sua designazione testimonia la volontà di Fratelli d’Italia di privilegiare competenze operative, merito e rappresentatività territoriale”.
Per Zarneri, l’ingresso della nuova assessora “rafforza il sistema economico e turistico lombardo, con attenzione particolare a Brescia e al Lago di Garda”.
“Rivolgo a Debora Massari un augurio di buon lavoro — è l’augurio finale — Come coordinamento provinciale confermiamo pieno sostegno e disponibilità a collaborare con il suo assessorato”.