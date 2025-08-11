Sette Comuni della provincia di Brescia riceveranno complessivamente 69mila euro per finanziare progetti di promozione della legalità e per coprire eventuali danni subiti dagli enti o dagli amministratori vittime di intimidazioni. I fondi, stanziati dal Ministero dell’Interno, andranno a Ghedi (14.164 euro), Maclodio (5.952), Montirone (17.937), Niardo (6.019), Palazzolo sull’Oglio (8.687), Remedello (6.233) e Desenzano del Garda (10.007).

Secondo il report 2024 sugli atti intimidatori ai danni degli amministratori locali, il fenomeno è in crescita rispetto al 2023, con la Lombardia che registra 74 episodi, seconda solo alla Puglia (85) e davanti a Sicilia (69), Calabria (57) e Campania (52). I sindaci restano le figure più colpite (55,6%), seguiti da consiglieri (19%) e assessori (16,8%), con le minacce che viaggiano soprattutto online: quasi un quarto dei casi riguarda messaggi ingiuriosi o minatori sui social, in particolare su Facebook.

“Per contrastare efficacemente questo fenomeno – ha dichiarato il prefetto di Brescia Andrea Polichetti – serve un’azione congiunta che unisca protezione, solidarietà politica e coinvolgimento dell’opinione pubblica, a partire dalle scuole”.

In quest’ottica, proseguiranno i percorsi formativi nelle scuole superiori, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, per avvicinare i giovani al lavoro di sindaci, consiglieri e amministratori, promuovendo una cittadinanza attiva e responsabilel.