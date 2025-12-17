Nuova guida per Donne Coldiretti Lombardia: l’imprenditrice agricola bresciana Nadia Turelli è stata eletta responsabile regionale del movimento che riunisce le imprenditrici di Coldiretti. Subentra a Francesca Biffi, come rende noto l’organizzazione agricola.

“Raccolgo questo mandato nel segno della continuità – commenta la nuova Responsabile regionale Nadia Turelli – con un ringraziamento sincero a Francesca Biffi per il lavoro svolto e con la certezza che, insieme, sapremo proseguire con determinazione il percorso avviato, a partire dal progetto scuola che continuerà a essere un impegno centrale: educare le nuove generazioni al valore dell’agricoltura, del cibo e del territorio significa investire nel futuro”.

“Rafforzare il ruolo della donna in agricoltura – continua Nadia Turelli – vuol dire dare ancora più valore a un settore che ogni giorno genera economia, custodisce il territorio e porta sulle tavole cibo vero, frutto di dedizione, passione e lavoro di squadra. Le donne sono protagoniste di questa sfida: sostenibilità, innovazione e tutela della biodiversità non sono parole, ma scelte concrete che si costruiscono in campagna e nelle comunità”.

IL PROFILO DELL’IMPRENDITRICE

Imprenditrice olivicola, moglie e madre di due figli, Nadia Turelli è già responsabile del gruppo Donne Coldiretti di Brescia, incarico che continuerà a ricoprire fino alla fine del mandato. Nel 2004 ha avviato da zero, insieme alla sorella Elisa, un’azienda agricola che oggi gestisce a Sale Marasino, in provincia di Brescia, sulla sponda orientale del lago d’Iseo.

L’olio extravergine d’oliva prodotto dall’azienda è di alta qualità e può vantare una doppia certificazione: quella biologica e quella di Olio d’oliva del Sebino DOP, una delle produzioni agroalimentari di eccellenza della Lombardia.

LE CONGRATULAZIONI DI COLDIRETTI BRESCIA

“A nome di Coldiretti Brescia mi congratulo con Nadia Turelli per il nuovo incarico alla guida di Donne Coldiretti Lombardia – conclude la presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti – sono certa che saprà proseguire con determinazione, dando ulteriore slancio a sostenibilità, innovazione, biodiversità e valorizzazione del lavoro delle donne, protagoniste dell’agricoltura e della cura del territorio. A Nadia il nostro augurio di buon lavoro e la disponibilità a collaborare nei progetti in essere e futuri come la scuola e l’impegno nelle attività sociali”.