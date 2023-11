Nuova sede polifunzionale per la Protezione Civile di Botticino

A Botticino è stato inaugurato il nuovo centro della Protezione Civile. Un nuovo polo logistico, importante per tutta la provincia, che ha lo scopo di ottimizzare il coordinamento delle attività di protezione civile a livello regionale.

La nuova sede è stata ideata dall’architetto veneto Riccardo Schwarcz che ha collaborato alla rinascita di due città terremotate, Aquila e Amatrice. Si tratta di un’opera finanziata in parte dalla Lombardia per volere di Simona Tironi, assessore Regionale.









L’edificio verrà utilizzato anche come polo regionale di formazione e addestramento e ospiterà la sede del Corpo, i depositi per le attrezzature, le aree di ricovero mezzi e i locali operativi. Il centro sarà suddiviso in due blocchi: uno dedicato all’autorimessa e un edificio su due piani collegato all’autorimessa attraverso un passaggio interno, con sala operativa a piano terra, sala riunione e locali di servizio per il personale al primo piano.

Il progetto prevede inoltre l’utilizzo del marmo di Botticino, protagonista internazionale di prestigiose opere architettoniche e apprezzato per le sue caratteristiche tecniche.