Davide Fontana, reo confesso assassino di Carol Maltesi i cui resti fatti a pezzi sono stati ritrovati a Borno, rimane in carcere. Lo ha deciso il Gip di Busto Arsizio, dove si celebrerà il processo dopo il passaggio di tutti gli incartamenti da Brescia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Prealpina, Fontana avrebbe confermato la confessione ai giudici di Busto. Avrebbe aggiunto ulteriori dettagli a quelle terribili ore, raccondando la sua versione dei fatti. Secondo la nuova confessione la giovane madre avrebbe ricevuto una telefonata durante un gioco erotico fra i due.

La telefonata era dell’ex findanzato della donna la cui volontà sembrava essere quella di trasferirsi in Veneto, per permetterle di stare più vicina al figlioletti di sei anni. Questa possibilità, la lontananza della donna che dice di amare, ha scatenato le ire di Fontana che avrebbe legato Carol a un palo da lap dance per poi colpirla violentemente con un martello.