Un grande concerto per celebrare un anniversario speciale, il decimo. E quale miglior modo di festeggiare per un’orchestra se non su un palco prestigioso come quello del Teatro Sociale di Brescia, che torna a essere la casa della Brixiae Harmoniae. L’appuntamento è per mercoledì 14 febbraio alle 20.45.

La Brixia Harmoniae è nata nel 2014 e da allora propone alla città di Brescia questo tradizionale appuntamento. Sul podio, per l’occasione, si alterneranno i due direttori del complesso: il bellunese Andrea Gasperin e il bresciano Giulio Piccinelli.

BCC Agrobresciano, partner dell’orchestra sin dalla sua fondazione, sarà promotore del Concerto per la Città poiché condivide la stessa idea di cultura di Brixiæ Harmoniæ, ovvero un impegno costante nel supportare espressioni artistiche vicine alla tradizione locale, al territorio e ai giovani.

“Dieci anni di Brixiae Harmoniae, un compleanno importante – ha dichiarato Angeluccio Prestini, Presidente del Comitato Soci e Cultura di Agrobresciano – dieci anni di collaborazione con chi rappresenta l’eccellenza dell’incredibile mondo delle bande, così importante per la nostra provincia, un mondo di fatto cooperativo, dove la condivisione, il lavorare insieme, il volontariato, la diversità sono sempre un valore”.

Concerto per la città

Info utili

Titolo: BriXiæ – Concerto per la Città

Data: 14 Febbraio

Luogo: Teatro Sociale, Brescia

Orario: 20.45

Ingresso: 10€

Riduzioni: tesserati Brixiæ Harmoniæ, under 18, over 65: 5€

Programma

Aaron Copland (1900-1990) – An Outdoor Overture

Yasuhide Ito (1960) – Peace, Peace, so Sing the Birds

William Walton (1902-1983) – Crown Imperial

Vincent Persichetti (1915-1987) – Divertimento for Band

Joaquín Turina (1882-1949) – Sinfonía Sevillana

L’orchestra

Dall’intraprendenza di un gruppo di musicisti bresciani diplomati al Conservatorio “L. Marenzio” e grazie alla collaborazione dei Maestri Andrea Gasperin e Giulio Piccinelli nel 2014 nasce l’Orchestra di Fiati Brixiæ Harmoniæ.

L’associazione è formata da strumentisti professionisti e non provenienti da diverse realtà ed esperienze artistiche e spesso coinvolge giovani studenti di conservatorio. Nel corso degli anni il gruppo ha vissuto la crescita di una forte collaborazione tra gli associati e di un marcato senso di appartenenza, elementi capaci di rendere comuni gli obiettivi da raggiungere e di promuovere un grande avanzamento artistico e personale. L’Orchestra è oggi riconosciuta come uno dei punti di riferimento artistici del nord Italia e si distingue per lo spessore musicale e il legame con il suo territorio.

La Brixiæ Harmoniæ è patrocinata fin dalla sua fondazione dal Comune di Brescia, alla cui cittadinanza offre dal primo anno di vita un concerto di gala in occasione delle festività dei Santi Patroni Ss. Faustino e Giovita, e dalla BCC Agrobresciano, partner e sponsor ufficiale della nostra associazione. Questa compagine, seppur giovane, si è già esibita su palchi importanti della città, come l’Auditorium San Barnaba e il Teatro Sociale, e della provincia, come i teatri di Ghedi, Flero e Bovezzo tra gli altri. Di rilievo sono anche le collaborazioni con enti di importanza territoriale ed extraterritoriale come la Rassegna Bandistica Ligasacchi, il Festival Bandistico Internazionale di Cisternino, la Banda de Mùsica de

Ortigueira, collaborazione che ha portato al primo Concerto Europeo nel 2015, il Concorso Bandistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia che si svolge a Bertiolo e molte altre.

Vari artisti di fama internazionale hanno concertato con l’Orchestra di Fiati, tra loro ricordiamo Vincenzo Paci, primo clarinetto del Teatro La Fenice di Venezia, e il Quartetto Coritage, brillante quartetto di sassofoni, come anche rinomati compositori quali Paolo Ugoletti, Rossano Pinelli e Claudio Mandonico.

Dal 2018 l’Orchestra è partner de Il Regno del Cinema – OZ e si esibisce in formazioni cameristiche durante eventi di promozione cinematografica. Dal 2022 è stata avviata una collaborazione stabile con il Conservatorio “G. Verdi” di Milano e nello stesso anno la vittoria

del Bando Europeo finanziato da European Solidarity Corps ha portato alla nascita del progetto “A Delivery Orchestra” che si è concretizzato in una serie di workshop e concerti cameristici volti a portare la musica orchestrale in zone periferiche della provincia di Brescia.

Highlights dell’Orchestra di Fiati Brixiae Harmoniae sono le vittorie del Concorso internazionale “Flicorno D’Oro” di Riva del Garda: nel 2017 in prima categoria e nel 2023 quando ha conquistato sia il primo premio nella categoria superiore che il primo premio assoluto, aggiudicandosi il prestigioso trofeo ‘Flicorno d’Oro’.