Per la prima volta nella storia, le professioni sanitarie FNO TSRM PSTRP hanno partecipato alla parata militare in via dei Fori Imperiali alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e davanti alle più alte cariche dello Stato. A rappresentare le professioni sanitarie di Brescia il presidente dell’ordine TSRM PSTRP e coordinatore regionale Luigi Peroni.

“ In occasione dell’anniversario della Festa della Repubblica, su invito del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, – commenta Peroni, – ho partecipato con orgoglio e tanta emozione alla parata rappresentando le professioni sanitarie di Brescia e della Lombardia del nostro Ordine. Credo che questo sia stato un segnale importante per noi sanitari, dopo due anni di pandemia, abbiamo ricevuto un grande riconoscimento da parte delle più alte cariche dello Stato e ne siamo orgogliosi”