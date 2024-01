Gianpaolo Natali, fresco di dimissioni da Fratelli d’Italia è l’ospite della prima parte di Prisma, il settimanale di approfondimento giornalistico di Èlive. Perchè ha lasciato Fratelli d’Italia e dove sarà il suo futuro. Per la prima volta racconterà “dal vivo” come ha maturato la scelta di lasciare il partito nel quale era entrato quando FdI era al 3%.

FINE VITA, LE FIRME IN LOMBARDIA

Nella seconda parte sarà nostro ospite l’avv. Marzio Remus, bresciano, fa parte dell’Associazione Luca Coscioni che dopo la bocciatura in Veneto ha presentato in Regione Lombardia 8 firme per una legge regionale che imponga tempi certi di risposta alle persone che vogliono aderire al protocollo per la fine vita.

L’appuntamento è per questa sera su Èlive. In Tv canale 181 nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. Sul web, www.elivebrescia.tv. E, in diretta contemporanea anche sulla nostra pagina Facebook.