Èlive Tv è in prima linea anche per i Referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

Nelle prossime settimane approfondiremo i temi dei referendum e le posizioni del SI e del NO con servizi e interviste ai protagonisti dei due punti di vista.

SU ÈLIVE TV ACCESSO AI MAG

Siamo convinti che la politica non sia solo per chi ha “potenzialità economiche” da mettere in campo in occasione delle varie tornate elettorali. Ecco perché, anche per i Referendum, così come è stato per le passate elezioni amministrative, regionali, nazionali ed europee, abbiamo concesso spazi per la trasmissione dei “MAG”, i messaggi autogestiti gratuiti.

L’accesso è regolamentato dal Corecom Lombardia (QUI LE INFORMAZIONI) mentre per entrare prenotazioni o informazioni potete utilizzare i seguenti riferimenti:

FASCE ORARIE DISPONIBILI:

09.00 – 09.15

11.30 – 12.00

14.00 – 14.30

18.00 – 18.30

INVIO RICHIESTA DI MAG:

mail: amministrazione@bresciadigitalnews.it

pec: bdn@pec.bresciadigitalnews.it



MATERIALE: FILE VIDEO MP4, risoluzione: 1920 x 1080 (HD)

Mail di invio materiale: mio@elivebrescia.tv

INFORMAZIONI: