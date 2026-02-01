Nella tappa di avvicinamento al Referendum sulla separazione delle carriere dei Magistrati, il 22 e 23 marzo prossimi, si moltiplicano gli eventi dei comitati a sostegno del Sì e del No.

LUNEDì’ 2 FEBBRAIO AL TEATRO SANT’AFRA DI BRESCIA

Lunedi 2 febbraio, dalle 17.00, il Comitato bresciano “Le ragioni del Sì”, espressione della Camera Penale della Lombardia Orientale “Giuseppe Frigo” ha organizzato un incontro per spiegare le ragioni del Sì al referendum

GLI ORGANIZZATORI

“In vista di un referendum che riguarda il futuro della giustizia, – ha sottolineato Andrea Cavaliere, membro della Giunta Nazionale dell’Unione Camere Penali – il voto consapevole è prima di tutto un dovere: vogliamo spiegare le ragioni per cui votare SI illustrando il contenuto della riforma e le sue implicazioni concrete”.

Di necessità di un’informazione corretta ha parlato anche Stefano Verzeletti, Presidente della Camera Penale di Brescia.

“Confidiamo in una folta presenza di pubblico e soprattutto di giovani affinché possano esprimere il loro voto (qualunque esso sia) – ha detto Verzeletti – con consapevolezza anche perché la presenza del prof Nicolò Zanon potrebbe essere l’occasione per permettergli di replicare alle inesattezze contenute nelle dichiarazioni del prof Barbero”.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO