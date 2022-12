Sono 18 i progetti che il DUC, Distretto Unico del Commercio di Brescia, ha presentato a Regione Lombardia. E tutti hanno ricevuto l’ok della Regione con un finanziamento complessivo di 630 mila euro.

Nello specifico, 200 mila euro andranno a finanziare un bando destinato ai commercianti “bando per le imprese in conto capitale”, gli altri 400 verranno destinati agli “interventi sugli assi dello shopping” .

In totale i 18 progetti, o interventi, hanno ottenuto un finanziamento di 2.045.000 euro nel triennio 2022-2024.

Il Comune di Brescia ha investito € 1.020.000,00, Camera di Commercio € 300,000 e, appunto, Regione Lombardia € 630.000,00

BANDI CON FONDI PER LE IMPRESE

Complessivamente i fondi che verranno messi a disposizione delle aziende saranno € 300.000,00, suddivisi in:

€ 200.000,00 “contributi in conto capitale” messi a disposizione da Regione Lombardia e € 100.000,00 “per le spese in parte corrente” messo a disposizione dal Comune di Brescia

OBIETTIVI DEL “DUC BRESCIA: TRA COMMERCIO E CULTURA”

supportare le attività economiche del Distretto;

ridurre gli spazi commerciali sfitti e contrastare la desertificazione commerciale;

migliorare la qualità urbana in relazione al commercio di vicinato;

sviluppare nuovi servizi per imprese, utenti, visitatori e turisti;

favorire l’attrattività urbana;

gestire efficacemente ed unitariamente le politiche attive del DUC.

LE 8 DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL PROGETTO

Supporto alle imprese;

Rigenerazione e qualità urbana;

Servizi comuni del Distretto offerti ad imprese, utenti e visitatori;

Soluzioni per il riutilizzo degli spazi commerciali sfitti e per il presidio del territorio;

Marketing e comunicazione;

Animazione e attrattività;

Monitoraggio;

Governance e gestione integrata.

I 18 INTERVENTI DEL PROGETTO

Intervento 0 – Bando per le imprese in conto capitale (200.000,00 €)

Intervento 1 – Bando di contributo alle imprese per spese in parte corrente (100.000,00 €)

Intervento 2 – Interventi sugli assi dello shopping

Intervento 3 – Manager di Distretto

Intervento 4 – Shopping in comodità

Intervento 5 – Babysitting per lo shopping

Intervento 6 – Network strategico

Intervento 7 – Aggiornamento del monitoraggio della geografia dell’offerta

Intervento 8 – Sinergie con macro eventi

Intervento 9 – Patto con le proprietà immobiliari

Intervento 10 -Soluzioni per il riuso di spazi commerciali sfitti

Intervento 11 -Il DUC si racconta: campagna di comunicazione integrata

Intervento 12 -Il DUC racconta la Capitale Italiana della Cultura

Intervento 13 -Tra cultura e shopping

Intervento 14 – Implementazione dimensione digitale

Intervento 15 – City Analytics

Intervento 16 – Branding Capitale Italiana della Cultura 2023

Intervento 17 – Comunicazione B2B

Intervento 18 – I binomi enogastronomici della Capitale Italiana della Cultura 2023

I PARTNER DEL “DUC BRESCIA”

Comune di Brescia (Capofila);

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia;

Associazione Confcommercio Brescia;

Associazione Confesercenti della Lombardia Orientale;

Associazione Artigiani di Brescia e Provincia;

Associazione Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione Provinciale di Brescia;

Associazione Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale;

Associazione Assopadana CLAAI;

Visit Brescia;

Consorzio Centro Città;

Comitato per lo sviluppo economico locale (Organo di governance del DUC).