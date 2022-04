Ricoveri in calo e decessi in aumento. Così potremmo riassume il bollettino covid di oggi. Negli ospedali infatti non ci sono aumenti poiché i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 37 proprio come ieri, mentre in area medica registriamo un calo di 25 con i posti letto occupati che passano da 1.203 a 1.178.

Come detto però aumentano le segnalazioni di decessi attribuibili al covid che nell’ultima giornata sono 43, mentre ieri erano state 36.

Dal punto di vista dei nuovi contagi il tasso di positività si mantiene grossomodo stabile al 14.1% (ieri 14%). Questo poiché a fronte di 60.379 tamponi processati i nuovi casi emersi sono 8.516. Di questi sono 1.042 quelli relativi a Brescia e provincia che si conferma seconda in Lombardia per incremento dopo Milano (+2.674).

Il bollettino nazionale

Sono 70.520 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 73.212 di ieri, per un totale di 16.079.209 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono stati 143, in calo rispetto ai 202 di ieri, per un totale di 162.466 sempre dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi effettuati sono 421.533, contro i 437.193 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi stabile al 16,7%. Gli attualmente positivi sono 1.232.229.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 409, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.914, 162 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 61.778, per un totale di 14.684.371 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lombardia (8.516), Campania (8.161) e Lazio (7.071).