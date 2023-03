Seconda chiamata (o come si dice intermine tecnico secondo avviso) per ottenere il ristoro a seguito dei lavori di riqualificazione di via Veneto a Brescia. Le attività commerciali, della ristorazione, dell’artigianato e dei servizi con vetrina sulle vie interessate, hanno tempo fino al mezzogiorno del 31 marzo per fare domanda.

Secondo avviso perché nel primo, sul finire dello scorso anno, erano stati in pochi a fare richiesta. Dei 200.000 eruro messi sul tavolo dal Comune, ne erano stati assegnati meno della metà a 36 esercenti. Ora i restanti 116.000 sono stati nuovamente resi disponibili.

Così come nel primo bando, il contributo per chi ottiene tale beneficio è 2.500 euro una tantum. L’unico modo per richiedere il bonus è attraverso l’apposito portale online del Comune. Sono escluse quelle attività che offrono lotterie e scommesse, le case da gioco e chi gestisce i cosiddetti videopoker.

Le vie interessate

Il provvedimento riguarda via Vittorio Veneto dai civici 2-94 e 3-109; via Salvo D’Acquisto dai civici 2-16 e 1-15; via Montegrappa dai civici 12-24C e 7c-25b; via Monte Nero dai civici 11-33 e 10-40; via Niccolò Tommaseo dai civici 31-49 e 20-70; via Monte Ortigara dai civici 69-85 e 46-86; via Gabriele Rossetti dai civici 13-29 e 32-46; via Pasubio dai civici 1-17 e 2-16; via Ludovico Pavoni dai civici 13-25 e 16-40; via Monte Santo dai civici 1-11 e 4-16.