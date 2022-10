Ritorna l’Autunno Longobardo fra vini, sapori e cultura

L’autunno è una delle stagioni ideali per gustare i sapori del territorio. Per valorizzare le numerose opportunità culturali ed enogastronomiche che si possono cogliere in questo periodo dell’anno. In questo spirito Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori, in collaborazione con i Comuni di Brescia, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Montichiari, Montirone, Poncarale, Rezzato, organizza la ricca rassegna “Autunno Longobardo”.

Sedici appuntamenti dal 19 ottobre al 27 novembre per scoprire (o riscoprire) la strada del vino e dei sapori dei Colli Longobardi attraverso il filo rosso del gusto, ma non solo. Quest’anno infatti avranno un ruolo di primissimo piano anche la cultura, arte, la musica e la sensibilizzazione.

LOCANDINA E PROGRAMMA

“La scoperta e la degustazione delle produzioni vinicole locali, sebbene sia centrale nell’enoturismo, non è più l’unica ragione per cui vale la pena scoprire un territorio – le parole del presidente Flavio Bonardi – Il connubio tra storia, arte, cucina e vino è sempre più desiderato. Questo l’obiettivo di una manifestazione, che ci piacerebbe diventasse un appuntamento annuale. Una vetrina straordinaria di un territorio che desidero continuare a promuovere: dalle eccellenze che sa esprimere al saper fare delle imprese vitivinicole, dai produttori agricoli, alla ristorazione all’accoglienza alla cultura. Solo così potremo sostenere il nostro tessuto socio-economico e incentivare un turismo consapevole”.

Interessante come la volontà espressa dagli amministratori dei vari Comuni (anche di guida politica opposta), sia quella di accantonare le divergenze per unire le eccellenze in un’unico grande territorio che si possa proporre unito alla domanda.

Il programma

Mercoledì 19 ottobre ore 15.00 VOLONTARI DI LIBERA BRESCIA

Sala civica Italo Calvino, Via Leonardo da Vinci 44 – Rezzato

Mafie: se le conosci le eviti

A trent’anni dalle stragi che ci hanno tolto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quale è la percezione della presenza delle mafie su tutto il territorio nazionale e soprattutto al Nord, in Lombardia e nella nostra provincia? Scopriamolo attraverso le storie, ma soprattutto le notizie sui fatti di cronaca e la presenza dei beni confiscati alle mafie sul nostro territorio.

A cura di: Comune di Rezzato

Mercoledì 26 ottobre ore 15.00 MARIA CANDIDA TOALDO regista e direttrice artistica

Sala civica Italo Calvino, Via Leonardo da Vinci 44 – Rezzato

Alla ricerca dell’immaginario. Pirandello e la servetta Fantasia

“Orbene, questa mia servetta Fantasia, ebbe parecchi anni or sono, la cattiva ispirazione o il malaugurato capriccio di condurmi in casa tutta una famiglia, non saprei dir dove né come ripescata, ma da cui, a suo credere, avrei potuto cavare il soggetto per un magnifico romanzo”.

A cura di: Comune di Rezzato

Venerdì 28 ottobre ore 20.30

Palazzo Girelli – Poncarale

Passeggiata con i Fantasmi

Una passeggiata notturna in cui non mancheranno le emozioni; a guidarla saranno personaggi inquieti che accompagneranno i visitatori. Ad ogni fermata una storia, una leggenda per suscitare sì la paura, ma anche per far pensare e riflettere su noi stessi e le nostre angosce più segrete.

Prenotazione obbligatoria: info@teatrocaramella.it

A cura di: Comune di Poncarale

Sabato 29 ottobre ore 20.30

Teatro Santa Giulia, Via Quinta, 4 Villaggio Prealpino-Brescia

Una Vedova molto allegra

Rappresentazione lirica tratta dalla !Vedova allegra” di F. Lehar

Paola Moroni Direttore Artistico e Soprano

A cura di: Note per il Mondo onlus – Cielivibranti – Comune di Brescia

Sabato 29 ottobre ore 21.00

Teatro “Bonoris” Piazza Teatro, 10 – Montichiari

Concerto “Pellegrino da Montechiaro”

Musiche di R. Schumann e Paganini

M° Paolo Ghidoni al Violino – M° Marco Tezza al Pianoforte

Biglietto d’ingresso Euro 5,00.

A cura di: Comune di Montichiari

Mercoledì 9 novembre ore 15.00 FRANCO LILONI conduttore televisivo

Sala civica Italo Calvino, Via Leonardo da Vinci 44 – Rezzato

La compagine dialettale del territorio di Rezzato e comuni limitrofi, nella variegata realtà linguistica bresciana

Tratti distintivi tra Lingua e Dialetto. Aspetti fonetici, morfologici, lessicali e prosodici distintivi delle varie aree linguistiche del territorio bresciano. L’assetto linguistico di Rezzato e comuni limitrofi come espressione del graduale passaggio tra la realtà cittadina e le varianti gardesane e valsabbine.

A cura di: Comune di Rezzato

Domenica 12 novembre ore 20.30

Sala Colonne, Piazza Aldo Moro e Martiri della Libertà, 1 – Botticino

Concerto di musica classica

Giovanni Noventa – Chitarrista

A cura di: Comune di Botticino

Domenica 13 novembre ore 21.00

Teatro Le Muse, Via Aldo Moro, 109/a – Flero

Il suono della chitarra nel Cinema

Il chitarrista Giulio Tampalini, considerato dalla critica uno degli interpreti più innovativi e carismatici del panorama musicale internazionale, presenta un concerto unico, sull’onda della musica di Ennio Morricone e Ludovico Einaudi. Artefice di indimenticabili colonne sonore l’uno, poeta dell’essenzialità, cantore di una bellezza contemplativa senza tempo l’altro. Le corde della chitarra di Tampalini diventano così il tramite, delicato ed etereo, di queste melodie, esaltandone la delicatezza e la loro capacità di cullare i nostri sogni.

A cura di: Comune di Flero, Teatro Le Muse e Colli dei Longobardi

Domenica 13 novembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Pomeriggio in Cantina

Visita e degustazione nelle Cantine:

AZIENDA AGRICOLA NOVENTA

Via Merano n. 28 – Botticino (BS)

Tel. 3927732527 – Mail: info@noventabotticino.it

Degustazione di tre tipologie di vini con assaggio di salumi e formaggi

Orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Costo Euro 10,00 a persona

AZIENDA AGRICOLA BOTTI “CASCINA UCCELLANDA”

Via S. Maria Crocifissa di Rosa n. 81 – Capriano del Colle (BS)

Tel. 3481334372 – Mail: info@bottivini.it

Merenda con focaccia, salumi e formaggi nostrani accompagnati da alcune tipologie di vino

Orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Costo Euro 15,00 a persona

LAZZARI

Via del Mella n. 49 – Capriano del Colle (BS)

Tel. 0309747387 – Mail: info@lazzarivini.it

Visita della cantina e degustazione guidata dei Vini “Fausto”, “Berzamì”, “Adagio” e “Riserva degli Angeli”

Ora inizio percorso ore 10.00, ore 14:00 e ore 18.00

Costo Euro 28,00 a persona

AZIENDA AGRICOLA PERONI

Via Tese n. 57 – Capriano del Colle (BS)

Tel. 3421678089 – Mail: peroni.paolo98@gmail.com

Degustazione guidata con salumi, formaggi e finger food dei Vini “Monteritto”, “Imbarazzato”, “Montelungo” e “Montealbì”

E’ possibile scegliere fra due opzioni:

Degustazione di “tre calici” Costo Euro 15,00 a persona

Degustazione di “quattro calici” Costo Euro 20,00

Orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Costo Euro 28,00 a persona

SAN MICHELE SOCIETA’ AGRICOLA

Via Parrocchia n. 57 – Capriano del Colle (BS)

Tel. 3391395296 – Mail: info@sanmichelevini.it

Degustazione di tre tipologie di vini con assaggio di salumi, formaggi e confetture artigianali

Orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Costo Euro 15,00 a persona

AZIENDA AGRICOLA TENUTA LA VIGNA

Cascina la Vigna – Capriano del Colle (BS)

Tel. 3288729264 – Mail: info@tenutalavigna.it

Degustazione di vini con assaggi e caldarroste

Orario dalle ore 15:00 alle ore 19:00

CANTINA PERI-BIGOGNO

Via Garibaldi n. 64 – Castenedolo (BS)

Tel. 030 2731572 – Mail: visite@peribigogno.com

“A tutto Marzemino”: Degustazione di vini in abbinamento un tagliere di prodotti del territorio ed un fine pasto dolce della Pasticceria Decca di Castenedolo da abbinare alla Grappa Morbida e Vermut.

Orario dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Costo Euro 20,00 a persona (adulti) e Costo Euro 5,00 a persona (bambini)

Domenica 13 novembre 2022 ore 17.15

Santuario della Madonna di Valverde, Via Santuario, 75 – Rezzato

Concerto d’Organo Musiche di Galuppi, Oxinagas, Vivaldi, Zipoli e Pache Ibel

Enzo Pedretti organista

A cura di: Comune di Rezzato

Mercoledì 16 novembre ore 15.00 LORENZO ZAMBONI docente di Letteratura Italiana e Latina

Sala civica Italo Calvino, Via Leonardo da Vinci 44 – Rezzato

Tutankhamon. I misteri del faraone d’oro

Il 4 novembre 1922 avviene la più sensazionale scoperta archeologica di tutti i tempi. Lasciamoci stupire dai tesori della tomba del faraone Tutankhamon che, dopo cento anni di studi sulla sua storia e i suoi segreti, continua ancora a incantare il mondo intero.

A cura di: Comune di Rezzato

Venerdì 18 novembre ore 20.30

Sala civica “Dei Disciplini”, Via Matteotti, 96 – Castenedolo

Conferenza sul tema della violenza sulle donne

A cura di: Comune di Castenedolo e Associazione Meravigliosa

Mercoledì 23 novembre ore 15.00 ROSSANA BRAGA guida artistica di Bidibrescia-il Mosaico

Sala civica Italo Calvino, Via Leonardo da Vinci 44 – Rezzato

Pitocchetto

Quanti pitocchi per le strade: mendicanti sdentati, miserabili straccioni, storpi reduci di guerra caduti in disgrazia, furbacchioni, giocatori d’azzardo. Con il Pitocchetto, la cosiddetta pittura di realtà, approda ai massimi livelli europei. Un grandissimo pittore lombardo, bresciano d’adozione perché è sul nostro territorio che lascia le sue opere migliori.

A cura di: Comune di Rezzato

Venerdì 25 novembre ore 21.00

Sala civica “Dei Disciplini”, Via Matteotti, 96 – Castenedolo

Rappresentazione teatrale “Indagine su Alda Merini”

Rappresentazione su una donna non “addomesticabile” con Giorgia Trasselli e Margherita Caravello

A cura di: Comune di Castenedolo

Venerdì 25 novembre ore 20.30

Teatro Oratorio – Poncarale

Spettacolo lettura con accompagnamento musicale

Musica e lettura per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

A cura di: Comune di Poncarale e Teatro Caramella

Sabato 26 novembre ore 17.00

Teatro Oratorio – Poncarale

Presentazione del libro “Viaggio all’Inferno”

Presentazione del testo dello scritto Rocco Cosentino

A cura di: Comune di Poncarale

Domenica 27 novembre 2022 ore 10.00

Palazzo Bocca, Piazza Mazzini, 8 – Capriano del Colle

La Giornata del Ringraziamento

Evento che vuole rimarcare quanto sia importante per gli agricoltori rendere grazie alla Provvidenza per il raccolto della Stagione. Celebrazione della Santa Messa, benedizione dei mezzi agricoli e consegna pergamene e borse di studio.

A cura di: Comune di Capriano del Colle e Coldiretti