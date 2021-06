Ogni anno Legambiente e Touring Club pubblicano una guida intitolata “Mare più bello”, libro imperdibile che chi ama il mare ma anche i laghi e Brescia certo non sfigura. Il Mare più bello 2021 propone il racconto di 45 tra le più belle zone balneari del nostro Paese selezionate fra i 98 comprensori turistici valutati sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche ambientali e la qualità dell’ospitalità.

Il Garda bresciano è infatti ben presente nella classifica sebbene sia il Trentino Alto Adige a farla da padrone. Brescia però è presente con diverse località della Riviera, nello specifico Limone, Gargnano, Gardone Riviera che guadagnano 5 vele.

Un po’ di confusione è stata fatta per un’altra località: Toscolano Maderno non era infatti presente nel comunicato diramato da Legambiente, ma stando a quanto fatto sapere nelle ore successive dal Comune in realtà c’è. Si sarebbe trattata solo di una svista degli organizzatori che avevano anticipato il riconoscimento al Sindaco e quindi proprio il Primo Cittadino li ha subito contattati per la rettifica.