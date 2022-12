Sabato alle 21 al teatro Dis-Play del Brixia Forum arriva un appuntamento imperdibile con le risate. Sul palco ci saranno infatti Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Italo Giglioli (new entry): in arte “I Legnanesi”.

Compagnia imprescindibile per la comicità lombardia fondata nel lontano 1949, il celebre trio porterà a Brescia uno spettacolo tutto nuovo intitolato “Sogni”. La Teresa, la Mabilia e il Giovanni saranno come sempre pronti a far ridere di gusto il pubblico bresciano.

Lo spettacolo organizzato da Cipiesse inizierà alle 21, i biglietti sono disponibili su Tickeone.