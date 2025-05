Le Acli provinciali di Brescia lanciano due nuovi servizi di prossimità per rispondere concretamente ai bisogni delle persone: nove Sportelli Salute e nove Punti di Facilitazione Digitale, distribuiti tra la città e vari comuni della provincia. Un’iniziativa che rientra nella Rete Salute di Acli Lombardia e nel progetto regionale DigitaleFacile, con il coinvolgimento diretto di volontari e facilitatori formati.

“Dalla loro nascita, 80 anni fa, le Acli bresciane si sono messe in ascolto dei bisogni delle persone e si sono attivate per cercare delle risposte – commenta la presidente Stefania Romano – festeggiamo questo nostro 80esimo compleanno anche attraverso queste due nuove iniziative per sostenere le persone più fragili, quelle che soffrono per le tante situazioni di discriminazione tra cui quelle create dalla digitalizzazione che invade ormai ogni ambito di vita”.

Sportelli Salute

I nuovi Sportelli Salute offrono supporto nella lettura delle ricette sanitarie, aiutano a verificare la correttezza delle tempistiche di prenotazione e, se necessario, guidano nella presentazione di eventuali ricorsi. Sono presidiati da nove volontari e puntano a garantire un accesso equo alle prestazioni sanitarie pubbliche.

“La difesa della salute e del benessere di cittadine e cittadini è un impegno costante per le Acli – sottolinea Sandro Pasotti, della presidenza provinciale – Gli sportelli hanno l’obiettivo di assicurare l’esercizio del diritto alla salute e stimolare il sistema sanitario pubblico a rispettare i principi costituzionali e le riforme di legge”.

Dove e quando

Brescia – via Corsica 165 lunedì e giovedì 9.30/11.30 su appuntamento telefono 030 2294012

Brescia – via Cimabue 271 lunedì 17.30/18.30 accesso libero

Iseo – via Martiri della Libertà 6/f mercoledì 14.30/17 e venerdì 9/12 accesso libero e appuntamento tel. 393 0886021

Vobarno – via Castegnino 20 mercoledì 9.30/11.30 accesso libero

Caino – via Folletto 2 (saletta associazioni) giovedì 14/15.30 accesso libero

Nave – via Paolo VI 12 martedì 17/18 accesso libero

In fase di apertura:

Villanuova – via Bianchi 9 martedì 9.30/11.30

Darfo Boario Terme – via Ospedale 31 lunedì 15/17

Bovezzo

Punti di Facilitazione Digitale

Grazie al progetto “DigitaleFacile” finanziato da Regione Lombardia, le Acli attivano anche i Punti di Facilitazione Digitale, gestiti da 13 volontari formati. Offrono supporto pratico all’uso di SPID, CIE, e-mail, app, iscrizioni scolastiche, accesso a bonus, doti regionali e servizi comunali, oltre ad assistenza generale su smartphone, internet e sicurezza online.

“Con questo strumento rispondiamo ad un bisogno che si fa sempre più impellente – spiega la coordinatrice Rita Tagassini – cercando di contrastare un nuovo tipo di discriminazione rappresentato dalle diseguaglianze digitali. Il secondo Rapporto della Commissione UE sul decennio digitale mostra che solo il 56% della popolazione europea possiede competenze digitali di base. La fascia più fragile è quella tra i 65 e i 74 anni, dove ben il 72% è privo di qualsiasi competenza digitale”.

Dove e quando

Brescia – via Corsica 165 su appuntamento telefono 030 2294012

Brescia – via Cimabue 271 030 2211303

Iseo – via Martiri della Libertà 6/f mercoledì 14.30/17 e venerdì 9/12 su appuntamento

In fase di apertura:

Brescia – via della Chiesa 136 lunedì 14.30-17.30 sabato 9.00-12.00

Flero

Darfo Boario Terme via Ospedale 31

Chiari via G. Rota 10

Rezzato

Castenedolo

Solo su appuntamento (contattare 0302294012 o segreteria.brescia@acli.it)