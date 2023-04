Salvini, “contiamo di vincere al primo turno”

Blitz fuori programma del leader della Lega e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, questa mattina al gazebo della Lega in via Cipro.

È la prima delle 4 “discese” a Brescia del leader della Lega da oggi al 12 maggio, chiusura della campagna elettorale delle amministrative del 14 e 15 maggio prossimi.

“Contiamo di vincere al primo turno” ha detto Salvini rispondendo ai giornalisti che gli ricordavano la sconfitta al ballottaggio ad Udine.

Salvini da segretario del Carroccio sottolinea come Fabio Rolfi ami talmente Brescia da scegliere di correre per il Sindaco piuttosto che stare in Regione Lombardia. Da Ministro delle Infrastrutture ribadisce l’interesse ad approfondire il tema del prolungamento della metropolitana bresciana, pur senza sbilanciarsi in un effettivo impegno alla realizzazione ma allo studio di fattibilità e sostenibilità, medesima posizione del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

IN VIDEO LE DICHIARAZIONI DI MATTEO SALVINI