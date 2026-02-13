Cene romantiche, weekend di coppia, spa, regali di qualità e ristoranti sold out. Brescia e la sua provincia si confermano tra le destinazioni più attrattive del Nord Italia per San Valentino, con intenzioni di spesa superiori alla media nazionale e ricadute positive su commercio, pubblici esercizi e ospitalità.

Secondo i dati di Confesercenti, la ricorrenza del 14 febbraio, quest’anno in coincidenza con il fine settimana, spinge sempre più coppie a scegliere esperienze da condividere, oltre ai regali tradizionali. Il territorio bresciano intercetta questa domanda grazie a un’offerta che unisce città d’arte, laghi, montagna, borghi e strutture termali, in pochi chilometri.

COPPIE ORIENTATE SU ESPERIENZA E QUALITÀ

Tra le scelte più diffuse restano il pranzo o la cena romantica, l’acquisto di un regalo e l’omaggio floreale. Cresce però in modo marcato la richiesta di esperienze, come weekend romantici, percorsi benessere, spa e terme, segno di un cambiamento nelle abitudini di consumo: il tempo condiviso vale sempre più dell’oggetto.

Tra i regali più gettonati si confermano profumi, dolci e cioccolatini, gioielli e viaggi. Le mete preferite sono borghi, località montane e aree lacustri, spesso abbinate a strutture dedicate al relax.

RISTORAZIONE PROTAGONISTA

Sul territorio bresciano operano oltre 7.600 imprese della ristorazione e somministrazione, un tessuto che rappresenta uno dei motori principali del San Valentino locale. I ristoratori propongono menù dedicati, ambientazioni curate e grande attenzione all’atmosfera.

Tra le proposte più apprezzate spiccano piatti gourmet e ingredienti considerati afrodisiaci, come caviale, ostriche e spezie pregiate, insieme a portate dai colori vivaci che richiamano il rosso, simbolo della festa degli innamorati.

Accanto alla ristorazione, la provincia offre anche iniziative culturali, musicali e percorsi tematici che arricchiscono l’esperienza delle coppie, rafforzando il ruolo di Brescia come una delle mete di riferimento del Nord Italia per il weekend di San Valentino.